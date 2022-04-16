Иран нарастил внешнеторговый оборот на 37%

16 апр. 21:18

Объем внешней торговли Ирана в последнем квартале (22 декабря 2021 года – 20 марта 2022 года) иранского 1400 года увеличился на 37% по сравнению c аналогичным периодом 2021 года, сообщил официальный представитель Таможенного управления Ирана Рухолла Латифи.

"Объем внешней торговли Ирана за указанный период составил 41 млн 522 тыс т товаров на сумму 29 млрд $549 млн, что свидетельствует о росте на 14% в весовом и на 37% в стоимостном выражении", - приводит сообщение ИРНА.

Уточняется, что внешнеторговый оборот Ирана в четвертом квартале прошлого года сократился на 4% в весовом, а увеличился на 9% в стоимостном выражении.