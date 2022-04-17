Спортивный кластер появится на набережных в Нальчике

17 апр. 8:25

В Нальчике будет создан детско-молодежный спортивный кластер, информирует пресс-службы главы и правительства региона, уточняя, что для этого будут благоустроены набережные реки Нальчик и близлежащий парк.

"Детско-молодежный спортивный кластер будет создан на территории вдоль набережных реки Нальчик в районе улиц 2-й Таманской дивизии, Хужокова, Владикавказского шоссе и Осетинской. Будут благоустроены набережные по обоим берегам реки Нальчик — уже заключен муниципальный контракт на проведение работ", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в парке обустроят тротуары, возведут игровые площадки, установят освещение, зоны воркаута, скамейки и питьевые фонтанчики.