На первом форуме анимации в Ташкенте покажут азербайджанские мультфильмы (ВИДЕО)

17 апр. 5:45

Азербайджан при поддержке министерства культуры страны представит на первом Ташкентском международном форуме анимации (Tashkent International Animation Forum), который пройдет в столице Узбекистана с 18 по 22 апреля, свои мультфильмы, - сообщил директор Международного фестиваля анимации Animafilm Рашид Агамалиев.

В форуме примут участие художники-мультипликаторы стран Центральной Азии и ведущие специалисты в сфере анимации из Израиля, Грузии, Украины, России, а также Азербайджана, а инициатива проекта принадлежит режиссеру, основателю Сообщества независимых режиссеров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семенову, - передает "Sputnik Азербайджан".

Азербайджан представит программу "50 лет азербайджанской анимации", в которую включены картины "Джиртдан" (1969 год, Аганаги Ахундов, Ялчин Эфендиев), "Тыг-Тыг ханым" (1979, Масуд Панахи, Аганаги Ахундов), "Про Джыртдана-великана" (1981, Бахман Алиев), "Мама на дереве" (1986, Франгиз Курбанова), "Посвящение" (1990, Шамиль Наджафзаде), "Спор плодов" (1994, Эльчин Хаами Ахундов), Perfect Wound (2019, Самир Салахов).

Форум пройдет при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, посольства Израиля, Швейцарского бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Института Гете.