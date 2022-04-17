S7 Airlines свяжет Нальчик с Москвой

17 апр. 2:05

Самолеты S7 Airlines с 30 апреля будут летать между Москвой и Нальчиком, об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта столицы Кабардино-Балкарии.

Рейсы будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus A320 NEO в компоновке эконом/бизнес.

"Широкая маршрутная сеть авиакомпании позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и обеспечит удобные стыковки пассажирам через аэропорт Домодедово", - говорится в сообщении.

Из Москвы самолет будет отправляться в 12:05, из Нальчика - в 16:25. Билеты на рейс уже можно приобрести.