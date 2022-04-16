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Саммит АСЕАН-США пройдет с 12 по 13 мая 

Саммит АСЕАН-США пройдет с 12 по 13 мая 

Саммит США-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) состоится 12-13 мая в Вашингтоне, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, уточняется, что мероприятие призвано "продемонстрировать приверженность США" ассоциации, признание ее ключевой роли в обеспечении поиска решений наиболее насущных проблем региона. 
Саммит также знаменует 45-летие отношений США и АСЕАН.
 

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