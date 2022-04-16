Саммит АСЕАН-США пройдет с 12 по 13 мая 

16 апр. 20:05

Саммит США-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) состоится 12-13 мая в Вашингтоне, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, уточняется, что мероприятие призвано "продемонстрировать приверженность США" ассоциации, признание ее ключевой роли в обеспечении поиска решений наиболее насущных проблем региона.

Саммит также знаменует 45-летие отношений США и АСЕАН.

