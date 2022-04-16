Гарибашвили: руководство Грузии не допустит провокаций в стране

16 апр. 19:45

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что власти страны не допустят провокаций внутри страны и обеспечат ее стабильность.

Напомним, что на минувшей неделе лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе открыто обвинил оппозицию в подготовке революционного сценария для свержения власти.

"Недоброжелательных, враждебно настроенных провокаторов, возможно, много, но все должны знать, что наше правительство находится на высоте и никому не позволит устроить провокацию внутри страны", - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Глава правительства подчеркнул, что государство готово защищать своих граждан.