Глава Кабардино-Балкарии посетил Донбасс и передал жителям гуманитарную помощь

16 апр. 18:24

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в Донецке встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным и передал жителям региона гуманитарную помощь, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе встречи, стороны договорились о дальнейшей помощи КБР Донецкой Народной Республике.

"Сегодня в Донецке встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудили вопросы дальнейшего оперативного взаимодействия. Речь, в первую очередь, о гуманитарной помощи, очередная колонна которой в объеме 100 тонн выехала из Нальчика на Донбасс вчера вечером", -говорится в сообщении.

Далее отмечается, что руководителю ДНР было передан документ на 20 т груза, который включает лекарства, медицинские принадлежности, автономные источники электроэнергии, продукты питания и предметы первой необходимости.

Помимо этого, для нужд ДНР республика передает новый автомобиль скорой медицинской помощи, а врачи Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии готовы в случае необходимости окажут помощь пострадавшим.