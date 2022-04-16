В Грузии пройдет конкурс драматургов

16 апр. 18:04

В Грузии состоится конкурс драматургов, сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи.

Уточняется, что цель конкурса – содействие развитию современной драматургии, популяризация и продвижение драматургов, поддержка создания новых грузинских пьес и перевод иностранных драматических образцов на грузинский язык, пополнение, обновление и разнообразие репертуара грузинских театров, а также активизация современного театрального процесса.

"На конкурс будут приниматься проекты, направленные на проведение конкурсов, семинаров, мастер-классов или других мероприятий в области драматургии", - приводит релиз Sputnik Грузия.