Производители из регионов Северного Кавказа представили товары на ярмарке в КЧР

16 апр. 17:45

Более 120 производителей мяса, молока и овощей из регионов Северо-Кавказского федерального округа представили свои товары на ярмарке в Черкесске в Карачаево-Черкесии (КЧР), информирует пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Уточняется, что цены на продукты были установлены на 10-15% ниже рыночных.

"Сегодня в Черкесске состоялась весенняя сельскохозяйственная ярмарка, посвященная 100-летию Карачаево-Черкесской Республики. Более 120 товаропроизводителей с нашей республики и соседних регионов представили свою продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%", - сообщили в ведомстве.