В Грузии не будет ковид-ограничений на Пасху

16 апр. 16:05

Власти Грузии не собираются вводить дополнительные ковид-ограничения во время празднования Пасхи, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В то же время он призвал жителей республики проявлять осторожность, так как вирус все же циркулирует по стране.

"Думаю, дополнительных ограничений не будет, но мы уже многому научились и попробовали. Давайте попытаемся быть скромнее. Безусловно, Пасху надо отмечать и это Великий праздник, надо поминать и умерших, но не большими застольями", – приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Напомним, что в 2021 и 2020 году жители Тбилиси не смогли посетить кладбища в поминальный день.