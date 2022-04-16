Китай нацелился на таджикское золото

14 апреля президент Таджикистана поучаствовал в церемонии открытия нового золотообрабатывающего завода на севере Согдийской области, построенного китайскими инвесторами за $136 млн. По словам правительственных чиновников, предприятие Talco Gold будет производить до 2,2 тонн золота и 21 тыс. тонн сурьмы ежегодно.

Eurasianet отмечает, что Китай - главный источник прямых иностранных инвестиций в Таджикистане. В 2021 году китайские бизнесмены вложили более $211 млн в страну, что составляет около 61% общего объема ПИИ. Финансирование в основном было направлено на добычу и переработку свинцовых, цинковых и оловянных руд, а также извлечение драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Talco Gold - совместное предприятие Таджикской алюминиевой компании, расположенной в городе Турсунзаде и принадлежащей Хасану Асадуллозоде, зятю президента Эмомали Рахмона, и китайской компании Tibet Huayu Mining. Компания обещает предоставить полторы тысячи рабочих мест, в основном гражданам Таджикистана, что может оказаться крайне удачным решением, поскольку стране угрожает очередной финансовый кризис в связи с международными санкциями против России, куда на сезонные заработки отправляются сотни тысяч таджиков.

Строительство перерабатывающего завода в Согдийской области, который будет работать с сырьем, добываемом на близлежащих рудниках Чулбой, Кончоч и Шахкон, началось четыре года назад, однако в связи с пандемией COVID-19 без задержек не обошлось.

Talco изначально был алюминиевым концерном, но 2015 году предприятие начало расширятся в рамках государственной программы поддержки. По условиям программы правительство передало компании 25-летнюю концессию на месторождение Кончоч, где добывается золото и серебро.

Китайские инвестиции неизменно поступают на определенных условиях, и не в последнюю очередь потому, что у Таджикистана большая задолженность перед Китаем. По данным министерства финансов, на 1 января долг составил $1,1 млрд. Это одна третья часть общего внешнего долга страны.

Некоторые экономисты сомневаются в том, что кредитная стратегия Китая окажется выгодной для Таджикистана. ”Китай дает деньги Таджикистану на определенные проекты, и зачастую парламент одобряет освобождение от налогов на время их осуществления, - заявил один из экспертов в интервью Eurasianet на условиях анонимности. - Оборудование для строительства привозится из Китая, китайцы занимаются строительными работами. В результате, все деньги возвращаются в Китай, а Таджикистан всё глубже погружается в долги”.