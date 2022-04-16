Италия закроет порты для судов из РФ

16 апр. 15:46

Итальянские порты закроются для российских судов с 17 апреля, запрет будет распространяться и на корабли, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает издание Stampa.

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - пишет газета со ссылкой на заявление Главного командования портового управления.

Подчеркивается, что корабли, находящиеся сейчас в портах Италии, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".