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Италия закроет порты для судов из РФ

Италия закроет порты для судов из РФ

Итальянские порты закроются для российских судов с 17 апреля, запрет будет распространяться и на корабли, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает издание Stampa.

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - пишет газета со ссылкой на заявление Главного командования портового управления.

Подчеркивается, что корабли, находящиеся сейчас в портах Италии, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".

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