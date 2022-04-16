Израиль готовится к войне, испытывая новейшее лазерное оружие

На этой неделе министерство обороны Израиля сообщило, что новая лазерная система противоракетной обороны успешно сбила беспилотники, ракеты, мины и противотанковые ракеты в ходе первой серии испытаний, проведенных в прошлом месяце, пишет Times of Israel.

По словам главы Управления исследований и разработок министерства, бригадного генерала Янива Ротема, испытания проводились на большой дальности и в сжатые сроки. ”Использование лазера меняет правила игры. Технология очень простая и экономически выгодная”, - сказал генерал.

На видео, опубликованном министерством, видно, как лазерная система перехватывает ракету, минометный снаряд и дрон на неназванном расстоянии в южной части израильской пустыни Негев. Министерство испытывает лазерную систему уже несколько лет. В прошлом году с ее помощью был сбит БПЛА. Успешными оказались и недавние тесты, в ходе которых были сбиты неуправляемые снаряды и противотанковые управляемые ракеты. Правда, ракеты не были запечатлены на видео, опубликованном министерством.

Управление исследований и разработок изначально планировало поставить систему на вооружение к 2024 году, но военные настаивают на более раннем развертывании. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил в феврале, что Израиль введет систему в эксплуатацию в течение года. Такая спешка, скорее всего, связана с тем, что в потенциальном конфликте у военных будет недостаточно ракет-перехватчиков ”Железного купола” и других систем ПРО, чтобы сбивать вражеские ракеты, снаряды и дроны.

”Мы работаем над тем, чтобы завершить систему и создать эффективный, недорогой и инновационный защитный зонтик”, - заявил министр обороны Бени Ганц.

Лазерная система наземного базирования ”Железный луч”, которая разрабатывается совместно с оружейной компанией Rafael, дополнит систему ”Железный купол”, сбивая небольшие снаряды. Крупные ракеты по-прежнему будут в ведении более мощных комплексов ПРО.

По словам представителей министерства обороны, Израиль добился успеха в использовании мощной лазерной технологии для развития действующих систем противоракетной обороны, продемонстрировав перехваты в оперативных условиях. Сотни миллионов шекелей были выделены на завершающие этапы разработки и испытаний, во время которых система будет размещена на границе с Сектором Газа.

По словам чиновников, в ходе работы над системой выяснилось, что мощность и эффективность лазера больше, чем исследователи предполагали изначально. При этом официальные лица не уточняют точное количество киловатт электроэнергии, которые требуются для его работы.

Министерство обороны говорит, что пока лазер обеспечен источником энергии, боеприпасы неисчерпаемы. Недостаток лазерной системы в том, что ее эффективность ухудшается в условиях плохой видимости, в том числе в облачную погоду. Для решения проблемы министерство намерено размещать систему на самолетах. Таким образом, погодные условия не будут оказывать влияние, поскольку лазер будет находится выше облаков. Однако, по словам представителей министерства обороны, такая функция будет доступна только через несколько лет.

”Успешные испытания доказали уникальность системы, способной противостоять широкому спектру угроз в различных сценариях, - заявил генеральный директор компании Rafael Advanced Defense Systems Йоав Хар Эвен. - Сотрудничество нашей компании и министерства обороны привело к технологическому прорыву и достижению значительного результата, который поможет нам выйти на начальную оперативную готовность в кратчайшие сроки”.

Министерство заявляет, что система ”эффективна, точна, легка в управлении и значительно дешевле, чем все другие существующие системы защиты” против угроз, с которыми сталкивается Израиль.

Считается, что у ливанской организации ”Хезболла” 130 тыс. ракет и минометных снарядов, которые, уверены военные, будут использованы против Израиля в потенциальной войне. Две крупнейшие в Секторе Газа группировки, ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", по оценкам, обладают тысячами ракет и снарядов, даже несмотря на то, что более 4 тыс. из них было выпущено во время 11-дневной войны в прошлом году.

Израильские военные чиновники говорят, что Иран в последние годы всё чаще прибегает к ударным дронам, называя подобную тактику иранским ”БПЛА-террором”. Против этих и других угроз Израиль использует многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая состоит из комплекса малой дальности ”Железный купол”, ”Пращи Давида” средней дальности и систем дальнего действия ”Стрела” и ”Пэтриот”.