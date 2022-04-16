СМИ: Пакистан нанес авиаудары по Афганистану

16 апр. 15:40

Серия авиаударов по провинциям Хост и Кунар в Афганистане осуществлена из Пакистана, есть есть погибшие, сообщает афганское агентство The Khaama Press со ссылкой на данные местных властей.

По их словам, бомбардировка началась в пятницу ночью при помощи пакистанских самолетов. Официальные лица Хоста подтвердили наличие жертв в результате налета, отметив, что погибших было шестеро. Между тем, как пишет агентство, жители Кунара сообщили о еще как минимум 33 погибших.

В свою очередь телеканал Al Arabiya уточняет, что авиаудары могли быть проведены в ответ на гибель семи пакистанских военнослужащих от рук террористов, организовавших засаду в округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном.

Позже афганский телеканал 1TV сообщил, что посол Пакистана в Кабуле был вызван в МИД сформированного движением "Талибан" (запрещено в России) временного правительства в Афганистане в связи с авиаударами, проведенными по провинциям. Подчеркивается, что афганские дипломаты осудили факт совершения подобных атак Пакистаном.