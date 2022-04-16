Грузии может грозить подорожание хлеба на 20%

16 апр. 15:20

Рост цен на муку может привести к тому, что в мае стоимость хлеба в магазинах Грузии поднимется на 20%, заявил руководитель Союза производителей хлеба республики Малхаз Долидзе.

"В конце марта цена на 50 кг хлебной муки, завозимой из России, составляла 65-70 лари ($21-23). После этого цена выросла и составила 75 лари ($24). Мука подорожала. Цена местной муки составляет 80 лари ($26). Если к этому мы добавим тарифы на электроэнергию, природный газ, воду, зарплаты, стоимость продажи, то все это сфокусируется на цене. На повестке дня встанет вопрос о пересмотре ценообразования", - сказал он, добавив, что прогнозируется повышение цены с мая на 20 тетри.

Стоит отметить, что сейчас средняя стоимость булки хлеба в Грузии составляет один лари. Цена варьируется в зависимости от веса и типа хлеба.