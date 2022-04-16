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США заявили о поддержке Арменией санкций против России

США заявили о поддержке Арменией санкций против России

Банки Армении пообещали США поддержать антироссийские санкции, сообщила американский посол в Ереване Линн Трейси армянскому изданию Hraparak.

Отмечается, что около месяца назад дипломат встретилась с руководителями армянских банков, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России.

"США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу", - заявила посол.

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