США заявили о поддержке Арменией санкций против России

16 апр. 15:01

Банки Армении пообещали США поддержать антироссийские санкции, сообщила американский посол в Ереване Линн Трейси армянскому изданию Hraparak.

Отмечается, что около месяца назад дипломат встретилась с руководителями армянских банков, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России.

"США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу", - заявила посол.