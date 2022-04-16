В Британии захотели запретить Джонсону находиться в стране

16 апр. 14:55

Обозреватели издания Daily Mail отреагировали на новость о запрете на въезд Борису Джонсону в Россию.

Ряд комментаторов считают, что жителей России можно назвать "счастливчиками" и "везунчиками".

Так, пользователь под ником barry robbins предложил запретить премьеру находиться в Британии.

"А почему мы сами до этого не додумались?" – написала читатель Louise Nicholson.

Пользователь Ronnie Tyson заявил, что России повезло. "А нельзя ли его и у нас запретить?", - задался вопросом он.

Обозреватель Chef4superhealth сожалеет, что нельзя "отправить Бориса в Монголию".

При этом некоторые комментаторы призвали Джонсона восстановить диалог с Москвой. Так, читатель Emily Rio заявила, что ведение переговоров с Россией является " единственно верный вариантом".