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Россиянам разрешили перечислять рубли на свои иностранные счета

Россиянам разрешили перечислять рубли на свои иностранные счета

Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, сказано в материалах ЦБ.

Жителям России с 1 марта запретили перечислять иностранную валюту на свои счета, которые находятся за пределами страны.

"Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета вклады в рублях, открытые в иностранных банках", - отметил регулятор.

ЦБ подчеркнул, что резидент сможет конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

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