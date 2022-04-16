Гарибашвили: повторение конфликтов в Грузии недопустимо

16 апр. 14:20

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что военные конфликты, которые были в республике, и их разрушительные последствия не должны повториться.

"Августовский конфликт 2008 года, войны в 90-х годах, в том числе гражданская, и их разрушительные последствия больше не повторятся в стране", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что сам в первую очередь отвечает за безопасности и мир Грузии, а также каждого гражданина республики. Также Гарибашвили подчеркнул, что силовые ведомства страны защитят граждан от провокаций партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Может быть много недоброжелателей, враждебно настроенных людей и провокаторов. Но хочу, чтобы все знали, что государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не дадим права устроить какую-либо провокацию внутри страны", - добавил премьер Грузии.