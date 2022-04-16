Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+

16 апр. 14:01

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - сказано в сообщении.

Стороны также "дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка".

Кроме того, Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины и Йемен.