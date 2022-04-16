Арматура упала на строителей в Алматы

16 апр. 13:47

На одной из стройплощадок в Алматы несколько рабочих были придавлены тяжестью металла.

Как сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения города, трое пострадавших были доставлены в больницу с закрытыми травмами и ушибами. После оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Сейчас полиция проводит расследование по факту нарушения техники безопасности. "По пострадавшим рабочим назначена судебно-медицинская экспертиза. Благо, обошлось без погибших", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Алматы.