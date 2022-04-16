Рост цен может поставить под вопрос продажу картофеля фри и денер-кебаба в Германии

16 апр. 13:17

Резкая инфляция на энергоносители и продукты затронула и рестораны быстрого питания в Германии. Так, картофель фри, денер-кебаб и гамбургеры могут стать недоступными для большинства немцев, говорится в опубликованном в субботу материале DPA.

Ряд сетей закусочных и ресторанов быстрого питания повышают цены. По данным Федерального статистического ведомства, в марте еда и напитки навынос, а также посещение ресторанов быстрого питания подорожали на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Пять евро за денер-кебаб сейчас не редкость даже в Берлине.

Как заявил агентству DPA глава правления Ассоциации турецких производителей денер-кебаба в Европе Гюрзель Юльбер, сейчас кебаб должен стоить 7,30 евро. В Берлине долгое время цена одной порции с соусом, салатом и мясом составляла около 3,50 евро, однако в настоящее время денер стоит от €5 до €6. Примерно столько же он стоит и на юге ФРГ. Юльбер подчеркнул, что в будущем цены вновь вырастут.

"Затраты на электроэнергию, такие как электричество и природный газ, являются основным фактором, приводящим к повышению цен, а рост стоимости на 50% других товаров, таких как говядина, иногда был даже больше", - говорится в заявлении Федеральной ассоциации гастрономии. Там же отметили, что за крупы, муку, овощи компаниям приходится платить больше.

Помимо этого, определенные проблемы в приготовлении картофеля-фри связаны с нехваткой растительного масла и муки, вызванной ростом цен. "В течение 6 месяцев ситуация была очень сложной", - сказал Юльбер, заключив, что "уже через два-три месяца придется отказаться от первых денер-кебабов".