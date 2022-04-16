Бухарест запретил российским судам заходить в порты Румынии

16 апр. 12:53

Зарегистрированные в РФ корабли больше не смогут находиться в портах Румынии на Черном море или на Дунае, сообщает TVR со ссылкой на военно-морское управление страны.

Данный запрет коснется также яхт и прогулочных судов.

Начиная с 17 апреля власти запретили "заход в румынские порты любого судна, зарегистрированного под российским флагом, в том числе судов, сменивших флаг РФ на флаг любой другой страны или сменивших флаг регистрации в России до регистрации в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года".

При этом запрет не распространится на суда, нуждающиеся в помощи и ищущие убежище, или для экстренной остановки в порту по соображениям безопасности на море или для спасения жизней.