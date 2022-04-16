В Ереване увеличится количество дворников

16 апр. 12:43

Власти Еревана увеличат число дворников, сообщает пресс-служба администрации столицы Армении.

Как отметили в мэрии, жители города недовольны качеством саночистки в Ереване. Именно поэтому было принято решение увеличить количество работников 300 до 500.

Организация "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана" с 2019 года отвечала за сбор мусора и санитарную очистку столицы.

"Если технически община решила вопрос вывоза мусора, то по части санитарной очистки пока есть недовольство", - сказано в сообщении.

Именно поэтому число сотрудников было принято увеличить на 200 человек.