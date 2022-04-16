Тбилиси запустил новые маршруты общественного транспорта

Новые маршруты автобусов и микроавтобусов запустили в Тбилиси с 16 апреля.
Учитывая увеличение пассажиропотока и улучшение передвижения по разным направления, в ход вступили семь новых автобусных маршрутов и 10 новых микроавтобусов.
Стоит отметить, что изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. Так, шесть маршрутов будут продлены, изменится число единиц, передвигающихся на шести маршрутах, и сократятся интервалы.
Касаемо микроавтобусов, то интервалы сократятся на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.