Тбилиси запустил новые маршруты общественного транспорта

16 апр. 12:32

Новые маршруты автобусов и микроавтобусов запустили в Тбилиси с 16 апреля.

Учитывая увеличение пассажиропотока и улучшение передвижения по разным направления, в ход вступили семь новых автобусных маршрутов и 10 новых микроавтобусов.

Стоит отметить, что изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. Так, шесть маршрутов будут продлены, изменится число единиц, передвигающихся на шести маршрутах, и сократятся интервалы.

Касаемо микроавтобусов, то интервалы сократятся на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.