Борису Джонсону запретили въезд в Россию

16 апр. 12:16

МИД России сообщил о введении ответных персональных санкций в отношении руководства Великобритании.

Так, Россия закрывает въезд для премьера Бориса Джонсона, министра иностранных дел Лиз Трасс и главы Минобороны Бена Уоллеса.

"В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", - говорится в сообщении.

Помимо Джонсона и Трасс, в "стоп-листе" оказались глава МВД Великобритании Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, глава Минюста королевства Доминик Рааб, экс-премьер Тереза Мэй и другие. В ведомстве добавили, что в ближайшее время этот список увеличится.