Дагестан может оказаться на грани продовольственного кризиса

16 апр. 11:54

В 2022 году Дагестан может столкнуться с продовольственными проблемами, так считают в Институте развития предпринимательства и экономики.

По мнению экспертов, причиной кризиса станет резкий рост цен на продукты. Так, за первые два месяца текущего года они подорожали на 27,7%.

Отмечается, что продовольственный кризис может охватить 15 субъектов РФ. Причем, не во всех случаях его связывают с инфляцией. Например, в Тыве и Калмыкии речь идет о низких зарплатах, в Югре и Забайкальском крае – об отсутствии собственных продуктов и запредельной доле импорта.