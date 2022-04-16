Дуров отказывается считать себя российским бизнесменом?

16 апр. 11:44

Ряд бизнесменов, в их числе Павел Дуров, в последнее время просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве.

Как пишет Forbes, после начала спецоперации на Украине, США, Британия и ЕС ввели санкции против бизнесменов из России, "заморозили их бизнес, выследили их суперяхты и остановили их самолеты".

"Поэтому неудивительно, что в последние годы – и особенно в последние месяцы – Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими", - сообщает издание.

Forbes указывает, что основатель Telegram Павел Дуров якобы "захотел, чтобы стало известно" о его французском гражданстве.

"После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции", - передает издание.