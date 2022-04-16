В России выявили 11 095 новых случаев коронавируса

16 апр. 11:26

За минувшие сутки в России выявили 11 095 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 634, в Петербурге - 671, в Подмосковье - 455. В Краснодарском крае - 278, в Ставропольском крае - 141, в Крыму - 105, в Дагестане - 26, в Кабардино-Балкарии - 26, в Адыгее - 35, в Карачаево-Черкесии - 25, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 9, в Чечне - 29.

Общее число инфицированных в России достигло 18 064 454 человек.

Госпитализированы за сутки 2 923 человека. Выздоровели - 19 006 пациентов, за все время - 17 359 645.

Умерли за сутки 240 человек, с начала пандемии - 373 267.