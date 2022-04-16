Юрий Бочаров: "накал страстей" в Израиле должен пойти на спад

16 апр. 11:10

В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. Так, в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения арабов с иудеями. Полиции пришлось применить для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, и призвал всех лидеров не допустить эскалации.

Ранее Красный полумесяц сообщал, что почти 340 палестинцев пострадали в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, политтехнолог Юрий Бочаров, обострение ситуации в последние годы происходит в период значимых дат, как для израильтян, так и палестинцев. "В Рамазан, Песах и пасхальные каникулы возрастает число инцидентов, от забрасывания камнями израильских машин, до терактов с применением оружия. При этом большая часть этих атак носит так сказать рекламный характер. Во-первых, показать всем заинтересованным лицам, спонсорам террористических бригад, что получатели денег отрабатывают свое назначение. И нужды еще деньги для продолжения борьбы. А во-вторых попытаться спровоцировать массовые беспорядки, которые могут перерасти и в открытые боестолкновения. Но служба безопасности Израиля всегда пытается сбить волну накала страстей, чтоб они не захватили массы", - заявил он.

"Естественно, что самое "рекламное" место для показательных протестов, со стороны палестинцев, это территории Храмовой горы. Пару дней назад десятки арабов-мусульман устроили на территории Храмовой горы шествие с флагами организации ХАМАС и Палестинской автономии, звучали лозунги с прославлением "шахидов Дженина", они запускали петарды, начали собирать камни и бросать их в молящихся евреев у Стены плана. После этого силы полиции зашли на Храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы", - подчеркнул политолог.

По его словам, в полиции подчеркивают, что были приняты максимальные усилия, чтобы обеспечить мир и безопасность для молящихся в святых местах, но будут принимать жесткие меры против тех, кто устраивает беспорядки и нарушает общественное спокойствие. "Естественно, что тут же ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" и ФАТХ выступили с заявлениями в поддержку мусульман, "защищающих" мечеть Аль-Акса, призывая их к дальнейшей борьбе", - сообщил Бочаров.

Политтехнолог напомнил, что за последние две недели в Израиле в результате терактов погибли 11 человек. "После третьего теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян, армия обороны Израиля, пограничная полиция и общая служба безопасности начали масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак. Только в течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа" – уточнил он.

"В этой связи на период пасхальных каникул в Израиле введена блокада территорий и службы безопасности будут пытаться "заперев" территории остудить страсти. Стоит отметить, что в Палестинской автономии, что в секторе Газа, их политическое руководство, чаще всего использует накал страстей, для решения внутренних задач. Так как в перспективе, нет ни выборов в автономии, ни переговоров с сектором Газы, не ожидается, то скорее всего накал страстей, пойдет на спад и удастся нормализовать обстановку в стране. Если конечно не произойдет какого-то из ряда вон выходящего события, как в нашем регионе, так и в самом Израиле", - подытожил Юрий Бочаров.