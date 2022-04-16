В Грузии хотят прекратить субсидирование винограда

16 апр. 10:58

Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия сообщил, что правительство выступает за прекращение субсидирования урожая винограда, которое позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.

"Подождем развития событий, мы постоянно контактируем с производителями. Вы знаете, что каждый год сбор урожая винограда – вызов, и нам приходится вмешиваться. Мы хотим выйти из процесса, который называется субсидией, но исходя из сложившейся на сегодня ситуации, в этом году нам придется это сделать, чтобы не оставить фермеров одних", – сказал Шамугия.

Министр добавил, что решение о субсидировании будет принято позднее.

Под субсидии в Грузии подпадают два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване" из Кахети.