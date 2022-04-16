Россия сняла ограничения на ввоз фруктов и овощей из Турции

16 апр. 10:38

Роспотребнадзор сообщил об отмене ограничений на ввоз в страну из Турции перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов.

"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для этого стала проверка центров производства и экспорта плодоовощной продукции, по ее результатам не было выявлено превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ.