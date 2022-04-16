В Нур-Султане назвали дату отключения отопления

16 апр. 10:17

Отключение отопления в Нур-Султане начнется с 18 апреля, сообщает пресс-служба столичной администрации.

По правилам подготовки и проведения отопительного сезона города, при устойчивой среднесуточной температуре воздуха +10 градусов и выше в течение 5 календарных дней власти объявляют об окончании отопительного сезона.

Учитывая, что пятый день выпадает на 17 апреля, принято решение отключить отопление с 18 апреля, кроме социальных объектов.

Стоит отметить, что 16 апреля в столице Казахстана солнечно и ветрено, температура воздуха +21 градус.