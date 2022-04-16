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В Берлине назвали "оскорблением" отказ Киева принять президента ФРГ

В Берлине назвали &quot;оскорблением&quot; отказ Киева принять президента ФРГ

Глава консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что отказ Украины принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера является "оскорблением с политическими и историческими предпосылками".

"Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон", - цитирует политика РИА Новости.

Также Мерц подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, заявления лидера идут вразрез с реальными действиями и вызывают недовольство в его окружении.

"Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России", - пояснил депутат.

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