Украинская делегация приедет в США

16 апр. 8:34

На следующей неделе в США приедет украинская делегация. Об этом сообщают информированные источники.

В состав делегации войдут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Минфина Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и ряд других украинских чиновников.

Цель поездки - двухсторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран "Большой семерки" (G7) и других государств. Украинская делегация также примет участие в круглом столе, организованном Всемирным банком. Мероприятие пройдет 21 апреля и будет посвящено Украине, передает агентство Reuters.