Россия продолжает сокращать вложения в госбумаги США

16 апр. 2:23

Объем вложений РФ в государственные ценные бумаги США в феврале сократился по сравнению с предшествующим месяцем до $3,753 млрд, следует из опубликованных документов американского Минфина.

В январе показатель равнялся $4,503 млрд, уточняет ТАСС.

В феврале на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $2 млн, на краткосрочные - $3,751 млрд. Месяцем ранее первый показатель был таким же, а второй оценивался в $4,501 млрд.

Напомним, РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года.