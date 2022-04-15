Ставропольские пенсионеры признаются в бедности чаще пожилых из других субъектов СКФО

Пенсионеры Ставрополья чаще пожилых людей из других регионов СКФО заявляют, что бедны, следует из исследования проекта "Если быть точным".
Участники самостоятельно оценивали уровень своей жизни, уточняет "АиФ-СК".
В 2020 году доля бедного населения в этой возрастной категории на Ставрополье составила 27,1%.
Второе место заняла Северная Осетия - 24%, третье - Кабардино-Балкария с 23%.
Бедных по самооценке в Чечне оказалось 13%, в Карачаево-Черкесии - 3,9%.
А в Ингушетии, по данным исследования, бедных пенсионеров нет вовсе.