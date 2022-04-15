Ставропольские пенсионеры признаются в бедности чаще пожилых из других субъектов СКФО

15 апр. 23:52

Пенсионеры Ставрополья чаще пожилых людей из других регионов СКФО заявляют, что бедны, следует из исследования проекта "Если быть точным".

Участники самостоятельно оценивали уровень своей жизни, уточняет "АиФ-СК".

В 2020 году доля бедного населения в этой возрастной категории на Ставрополье составила 27,1%.

Второе место заняла Северная Осетия - 24%, третье - Кабардино-Балкария с 23%.

Бедных по самооценке в Чечне оказалось 13%, в Карачаево-Черкесии - 3,9%.

А в Ингушетии, по данным исследования, бедных пенсионеров нет вовсе.