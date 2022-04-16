Дагестан стал одним из самых популярных регионов России для этнотуризма

16 апр. 4:33

Дагестан расположился на втором месте в списке самых популярных регионов России для этнотуризма, данные приводит сервис Tvil.ru.

В республике хотят побывать 14% пользователей сервиса. Они мечтают увидеть Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, пройтись по Дербенту. Их также интересуют традиции горцев.

Больше всего опрошенных (42%) планируют отправиться в путешествие по Алтайскому краю. Тройку замкнул Татарстан. В рейтинг также вошли Кабардино-Балкария, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Саха и Чувашия.