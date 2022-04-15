Федор Емельяненко может попрощаться со спортом в США

15 апр. 23:42

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что прощальный бой 45-летнего российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, скорее всего, пройдет не в России. В качестве одного из вариантов Кокер назвал Нью-Йорк.

"Скорее всего, прощальный бой Федора пройдет не в России, потому что…Как можно что-то планировать? Как можно определить дату, учитывая, что все так быстро меняется? Мы должны найти какую-то нейтральную территорию", - приводит слова Кокера Sport24.

Он отметил, что о месте проведения поединка Емельяненко думает каждый день. "И я не хочу это делать в каком-нибудь месте, которое будет маленьким и все такое…Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов", - добавил глава организации.