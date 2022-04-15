Власти КБР создадут в Нальчике детско-молодежный спортивный кластер

15 апр. 23:29

В течение ближайших нескольких лет вдоль набережных реки Нальчик в столице Кабардино-Балкарии появится детско-молодежный спортивный кластер, в состав которого войдет детский спортивно-развлекательный комплекс, а также благоустроят большой парк, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Детско-молодежный спортивный кластер будет создан на территории вдоль набережных реки Нальчик в районе улиц 2-й Таманской дивизии, Хужокова, Владикавказского шоссе и Осетинской. Будут благоустроены набережные по обоим берегам реки Нальчик - уже заключен муниципальный контракт на проведение работ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В парковой зоне кластера обустроят тротуары, построят игровые площадки, освещение, зоны воркаута, установят скамейки и питьевые фонтанчики. Уже в этом году будет благоустроена набережная по нескольким улицам с велодорожкой протяженностью 1 580 м.

Также до конца 2022 года по инициативе Российской федерации баскетбола на территории кластера появится современная баскетбольная площадка площадью почти в 4 тыс кв м, будет проведена дорога к футбольному полю рядом с "Солнечным городом".

В 2023 году на территории кластера построят поле для игры в регби площадью 7 тыс кв м. Намечено и начало строительства детского спортивно-развлекательного центра "Тритон" площадью более 6 тыс кв м, а также детского парка с аттракционами и спортивными сооружениями, с обучающим "парком профессий" и концертной площадкой.

Проект будущего спортивного кластера сегодня презентовали главе КБР Казбеку Кокову. Глава республики поручил организовать онлайн-опрос жителей Нальчика по поводу предстоящих преобразований.