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Сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие

Сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие

Сотрудники МЧС РФ будут получать оружие при реальной угрозе, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Такое постановление правительства было опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление кабмина от 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите" - в список ведомств, которые имеют право выдавать оружие лицам, подлежащим госзащите, включено МЧС РФ.

Оружие и боеприпасы будут выдавать "начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

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