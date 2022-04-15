Спортшкола в Лакском районе Дагестана получит имя героя России

15 апр. 23:14

Спортивная школа в Дагестане будет носить имя погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера, героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.

"Спортивной школе в Лакском районе будет присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Такое решение принято на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в республике, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства региона Муслима Телякавова", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего патрона, после чего подорвал себя и пытавшихся схватить его противников оставшейся гранатой. Указом президента РФ Владимира Путина 3 марта он был удостоен звания Героя России посмертно.