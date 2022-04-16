Рост цен может привести к массовым волнениями и крайней нищете в мире

Крупнейшие международные финансовые и продовольственные организации объединились, чтобы призвать к немедленным и согласованным действиям по обеспечению продовольственной безопасности на фоне кризиса на Украине, предупреждая, что рост цен на продукты питания может привести к массовым протестам, а миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты.

Euractiv отмечает, что совместное заявление, опубликованное главами Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программой и Всемирной торговой организацией, стало очередным призывом к немедленным действиям по продовольственной безопасности и противодействию последствиям резкого роста цен на продукты питания.

”Крайне важно в кратчайшие сроки предоставить координированную поддержку странам, столкнувшимся с проблемами продовольственной безопасности. Организации готовы работать с партнерам, как на многосторонней, так и на двусторонней основе, чтобы помочь странам справиться с текущим кризисом”, - говорится в заявлении.

Фатальная комбинация украинского кризиса и пандемии COVID-19 привела к небывалому росту цен на продукты питания. Кроме того, хрупкая продовольственная система продолжает страдать от изменения климата. Растущие цены на еду привели к дефициту поставок и усилили давление на людей по всему миру, в результате чего ”миллионы оказались на пороге нищеты”.

Всемирный банк предупреждает, что 10 млн человек по всему миру переходят в категорию бедных при росте продуктовых цен на один процент.

С самой серьезной угрозой сталкиваются беднейшие страны, которые импортируют большую часть продуктов питания. Однако растет и уязвимость стран со средним доходом, где проживает наибольшее количество бедных граждан. Организации также предупреждают, что рост цен на продукты питания и проблемы с поставками могут привести к ”социальной напряженности” во многих пострадавших государствах и особенно в тех, которые уже переживают конфликты.

Сохранять спокойствие и продолжать торговать

Международные организации в своем заявлении предлагают способы, которыми можно помочь уязвимым странам справиться с ситуацией. Среди них предоставление экстренной продуктовой помощи, обеспечение финансовой поддержки семьям и странам, инвестиции в устойчивое производство продуктов питания и нутриционную безопасность.

Кроме того, должно предоставляться финансирование поставок еды, создания безопасных каналов для удовлетворения нужд бедных, а также малых фермерских хозяйств, которые сталкиваются с ростом производственных расходов.

Международные организации также призывают все страны не прекращать и не ограничивать торговлю. ”Мы можем смягчить давление на платежный баланс и готовы работать со всеми странами для обеспечения эффективности торговых потоков”, - говорится в заявлении.

Кроме того, страны должны избегать ”ограничивающих мер”, в частности запретов на экспорт продуктов питания и удобрений, поскольку они усугубляют страдания наиболее уязвимых людей. Это условие особенно актуально для гуманитарных продуктовых закупок, осуществляемых Международной продовольственной программой ООН.

Недавнее решение ЕС запретить импорт белорусского поташа, важного удобрения, притом дефицитного в Европе, усилило давление на сельскохозяйственный сектор, который уже страдает из-за увеличения производственных расходов.

Международные организации готовы оказать экспертную и финансовую поддержку, чтобы помочь уязвимым странам за счет увеличения внутреннего сельскохозяйственного производства и поставок. Организации будут продолжать наблюдать за продовольственной ситуацией, а также работать над предоставлением рекомендаций большему количеству пострадавших государств.