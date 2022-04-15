15 апр. 22:17

Программа расселения общежитий стартует в Кабардино-Балкарии в текущем году, такое сообщение распространила пресс-служба главы республики.

"В региональную программу переселения из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, мы включили 11 из 32 общежитий Нальчика и сейчас ждем финансирования. По муниципальной программе до 2023 года мы расселим еще три общежития", - цитирует главу КБР Казбека Кокова "Интерфакс".

В результате новое жилье будет построено для 1708 жильцов общежитий.

На реализацию программ направят около 1,8 млрд рублей с учетом федерального софинансирования по линии Фонда развития территорий.