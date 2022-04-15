Злостную должницу задержали на Ставрополье

15 апр. 21:58

Жительницу Минераловодского округа задержали по подозрению в серии мошенничеств, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию поступило пять заявлений от местных жителей, рассказавших о мошеннических действиях.

"Граждане поясняли, что их знакомая брала в долг крупные денежные суммы и не возвращала их", - указали в управлении.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой и доставили 28-летнюю местную жительницу в отдел.

"Выяснилось, что гражданка на протяжении двух лет под различными предлогами занимала у своих знакомых крупные денежные суммы, которые тратила на решение своих финансовых вопросов", - говорится в сообщении.

При этом возвращать деньги женщина изначально не собиралась. В общей сложности она нанесла ущерб на сумму более чем 2 млн рублей.

Открыты уголовные дела по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), они соединены в одно производство.