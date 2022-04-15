Сеть госаптек Ставрополья станет больше

15 апр. 22:29

На Ставрополье в скором времени расширится сеть государственных аптек – их общее число превысит 80.

"В Георгиевском городском округе заработают девять государственных аптек "Ставропольфармации". На сегодняшний день в сеть госпредприятия идет передача пяти аптек Георгиевского городского округа. Свою бесперебойную работу продолжат аптеки в станицах Подгорная, Александрийская, Урухская, Лысогорская и поселке Новоульяновске. Но самое главное - в округе заработают еще четыре новых аптечных пункта в поселках Шаумянский, Приэтокский, Балковский и Терский", - говорится в сообщении на сайте министерства имущественных отношений Ставрополья, передает "Это Кавказ".

На сегодняшний день в сеть ГУП "Ставропольфармация" входит 72 аптечных подразделения: 35 аптек и 37 аптечных пунктов, которые обеспечивают население гарантированными государством льготами по лекарственной помощи, - отмечается в сообщении министерства.

Напомним, в начале этого года на Ставрополье была создана единая сеть госаптек, обслуживающих в том числе отдаленные территории края. Единая логистика позволяет оперативно определять наибольшую потребность в препаратах и обеспечивать аптеки всем ассортиментом.

