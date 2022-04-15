На Ставрополье будет расти "Сад памяти"

15 апр. 22:00

В нынешнем 2022 году в честь участников Великой Отечественной войны высадят новые "Сады памяти", всего будет высажено более 1 тыс рябин, кленов и елей, - сообщили в пресс-службе городской администрации Пятигорска.

"Более тысячи молодых деревьев высадят в Пятигорске в рамках акции "Сад памяти", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Свои "Сады памяти" появятся в станице Константиновской, поселках Нижнеподкумском и Свободы, в Парке Победы в Новопятигорске, в парке Горячеводского казачьего общества "Патриот", в Комсомольском парке, на территории школ № 29, 30, 31, в курортной зоне в районе озера Провал.

Также силами специалистов территориальной службы, депутатов и горожан в микрорайонах и поселках Пятигорска проводится высадка черемухи, рябины, клена, сосны, ели, алычи, липы, шелковицы, а также боярышника и кизильника, - добавили в администрации города-курорта.