РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Правительство отрицательно оценило законопроект ЛДПР об агрессивном вождении

Правительство отрицательно оценило законопроект ЛДПР об агрессивном вождении

Кабмин вынес отрицательное заключение на предложенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об административном штрафе в размере 5 тыс рублей за агрессивное вождение, написал один из его авторов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

В заключении поясняется, что авторы законопроекта не учли: законодательство об административных правонарушениях содержит охранительные нормы права, которые предусматривают административную ответственность, и "в этой части не устанавливает самостоятельного правового регулирования общественных отношений", пишет ТАСС.

Соответственно, предложенные изменения вызовут коллизию "с предусмотренной в указанной части нормой об определении субъекта административной юрисдикции, уполномоченного на рассмотрение дел о соответствующих административных правонарушениях".

В правительстве добавили, что Госдума уже приняла в первом чтении проект, схожий с отклоненным.

Поэтому Кабмин не поддержал законопроект, предложенный ЛДПР.

750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version