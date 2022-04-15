Правительство отрицательно оценило законопроект ЛДПР об агрессивном вождении

15 апр. 21:36

Кабмин вынес отрицательное заключение на предложенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об административном штрафе в размере 5 тыс рублей за агрессивное вождение, написал один из его авторов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

В заключении поясняется, что авторы законопроекта не учли: законодательство об административных правонарушениях содержит охранительные нормы права, которые предусматривают административную ответственность, и "в этой части не устанавливает самостоятельного правового регулирования общественных отношений", пишет ТАСС.

Соответственно, предложенные изменения вызовут коллизию "с предусмотренной в указанной части нормой об определении субъекта административной юрисдикции, уполномоченного на рассмотрение дел о соответствующих административных правонарушениях".

В правительстве добавили, что Госдума уже приняла в первом чтении проект, схожий с отклоненным.

Поэтому Кабмин не поддержал законопроект, предложенный ЛДПР.