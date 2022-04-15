Лайнеры "Победы" все лето не будут летать в Анапу

15 апр. 21:43

Лоукостер "Победа" на летний период, с июня до сентября, приостанавливает авиарейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов РФ, - сообщили в авиакомпании.

"Авиакомпания "Победа" в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Клиенты отмененных рейсов автоматически получат полный возврат денег за авиабилеты, приобретенные на сайте компании, - говорится в сообщении.

Ранее "Победа" решила сократить парк самолетов с 41 до 25, поскольку нарушены поставки запчастей, а накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 самолетов до момента восстановления логистики. Напомним, "Победа" выполняет рейсы только на самолетах Boeing 737-800.