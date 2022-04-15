Ростуризм: туроператоры РФ скоро начнут продаж туров в Египет

15 апр. 21:31

В ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты, - сообщила в своем Telegram-канале руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты", - написала она, передает ТАСС.

Догузова провела телефонный разговор с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани, и он проинформировал, что с сегодняшнего дня авиакомпания Egypt Air возобновляет рейсы между Россией и Египтом.

"В Домодедово уже приземлился первый рейс Egypt Air из Каира. До конца апреля также планируется запустить рейсы из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Москву (предварительно прорабатывается по семь рейсов в неделю по каждому из направлений)", - добавила Догузова.